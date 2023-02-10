المستشار صالح يستجيب لمطالب العامة للكهرباء ويستثني تعاقداتها من الرقابة المسبقة

استجاب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لمطالب الشركة العامة للكهرباء، باستثناء تعاقداتها فب مجالات الإنتاج ونقل الطاقة وترشيد الاستهلاك، من الخضوع للرقابة المسبقة، ومن تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية.

ونوّه المستشار صالح في كتاب وجهه لرئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ المصرف المركزي، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، إلى أن القرار جاء بعد عرض الشركة للوضع الفني والصعوبات التي تعاني منها في تنفيذ المشروعات، خاصة في مجالي الإنتاج والنقل، والتي تستغرق وقتاً طويلاً للمصادقة عليها من حهة الرقابة.

وأشار إلى أنه بالنظر لما تعانيه بعض مناطق البلاد، من ظروف طقس استثنائية خلال فصل الشتاء، خاصة الجبل الأخضر والجبل الغربي، كانقطاع التيار الكهربائي، وحاجة الناس للتدفئة، التي تسببت بوفاة بسبب استخدام وسيلة تدفئة بدائية، إضافة إلى ما تشهده غالبية المناطق من ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مما يؤثر على أداء الشبكة.