الليبي أبو عجيلة يجري اتصالاً بعائلته

أعلنت عائلة أبو عجيلة مسعود المريمي، ضابط الاستخبارات الليبية الأسبق، أنها «تلقت منه أول اتصال هاتفي من نوعه منذ (اختطافه) وتسليمه للسلطات الأميركية العام الماضي، ومحاكمته في الولايات المتحدة، بتهمة «التورط في صنع قنبلة طائرة لوكربي».

وظهر عبد المنعم المريمي، شقيق أبو عجيلة، (مساء الخميس)، وهو يتحدث إليه عبر الهاتف للمرة الأولى منذ بدء محاكمته. واقتصر الاتصال الذي استغرق أقل من دقيقة واحدة فقط، على السؤال عن حاله وصحته. وطمأن عبد المنعم، عمه (أبو عجيلة) إلى أن الأمور جيدة، ودعاه لعدم القلق بشأن مواقف مجلس النواب، والحكومة (في إشارة إلى حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا)، قائلاً «إنهما يساندان (أبو عجيلة) في محنته».

وكان الناطق باسم عائلة أبو عجيلة، قد أعلن أن «حكومة باشاغا قد وعدت بتقديم مساعدة، لم تحددها، علماً بأن فريق الدفاع الأميركي عن أبو عجيلة طلب مبدئياً مليون دولار، ما دفع العائلة إلى الحديث عن إنشاء صندوق للتبرعات».

ودفع أبو عجيلة ببراءته من تهمة «تجميع المتفجرات المستخدمة في تفجير طائرة شركة (بان أميركان) فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية عام 1988»، في هجوم أوقع 270 قتيلاً فوق بلدة لوكربي باسكوتلندا عام 1988، في واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأبلغت ويتني مينتر، وهي محامية فيدرالية عامة، المحكمة، أخيراً بأنها «ستدفع أيضا بالبراءة»، حسب تقارير صحافية أميركية.

وقال القضاء الأميركي إن «أبو عجيلة المتهم بـ(صنع القنبلة التي انفجرت قبل 34 عاماً)، لا يواجه عقوبة الإعدام خلال محاكمته في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، حيث لم تكن العقوبة مطبقة على الصعيد الفيدرالي في البلاد عام 1998 في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليه».

وسيمثل أبو عجيلة (71 عاماً) مجدداً قبل نهاية الشهر الجاري، أمام قاضية فيدرالية في محكمة بواشنطن، بعدما اتهمه القضاء الأميركي غيابياً نهاية عام 2020، عندما كان موقوفاً في ليبيا.

وأمضى زميله ضابط الاستخبارات السابق، عبد الباسط المقرحي، الذي لطالما دفع ببراءته، سبع سنوات في سجن اسكوتلندي، بعد إدانته في هذه القضية عام 2001، وتوفي في ليبيا عام 2012.