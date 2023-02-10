مؤسسة رؤية لعلوم الفلك تحذّر: عاصفة متوسطية تقترب من ليبيا

حذّرت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وهواة الفلك إلى أن المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة حاليا تطوّر إلى عاصفة متوسطية تقترب من الساحل الغربي خلال ساعات مصحوبة برياح قوية.

وأفادت مؤسسة رؤية، في بلاغ على صفحتها الرسمية بفايسبوك أن “المنخفض الجوي تطور إلى عاصفة متوسطية medicane وتقترب من السواحل الغربية من ليبيا بالساعات القليلة القادمة والتأثيرات المتوقعة هي:-

ــ رياح شمالية قوية قد تتجاوز 70 ك/س

ــ إضطراب شديد بالبحر وإرتفاع الموج قد يصل 5 أمتار.

ــ أمطار قد يكون بعضها غزير ببعض مناطق الساحل الغربي.

وأوضحت رؤية في منشور سابق ووفق صورة للأقمار الصناعية أن مركز العاصفة يتجه جنوبا حتى يصل السواحل الليبية لتنتهي هناك.