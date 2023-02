18 عملية “تنظير رحم” ناجحة في مستشفى الزنتان

قالت وزارة الصحة إن فريقا طبيا من الأردن أجرى 18 عملية “تنظير رحم” كللت بنجاح داخل مستشفى الزنتان للحوادث والجراحة التعليمي.

وقالت الوزارة إن الفريق الطبي الزائر جرت استضافته بالتنسيق بين مركز سبها لعلاج العقم، ومركز الجبل الغربي لعلاج العقم بالزنتان.

من جانبه، أوضح مدير مستشفى الحوادث والجراحة بالزنتان عيسى العمياني، أنه تم الاتفاق مع مركز الجبل الغربي لعلاج العقم على إجراء العمليات داخل المستشفى الزنتان.

وأضاف العمياني أن المستشفى يحتوي على غرفة عمليات مجهزة تجهيزًا متكاملًا، مما ساعد في إجراء العمليات الجراحية بنجاح.

ودعا العمياني المرافق الصحية الواقعة بالبلدية إلى التنسيق الدائم فيما بينها لاستغلال الموارد المتاحة، لتعزيز الخدمات العلاجية بداخل المدينة.

المصدر: وزارة الصحة

