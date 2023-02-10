استئناف الرحلات بمطار معيتيقة بعد توقفها لساعات بسبب اشتباكات الميليشيات في تاجوراء

استؤنفت الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي بعد توقفها لساعات لدواعي الأمن والسلامة وتحويل بعض الرحلات إلى مطار مصراتة.

وكان مطار مصراتة أعلن مساء أمس الخميس، عن استقباله لبعض الرحلات الجوية، بسبب إغلاق مطار معيتيقة الدولي.

وجاء إغلاق مطار معيتيقة بسبب الاشتباكات التي اندلعت بين الميليشيات المسلحة، في منطقة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت مصادر إن الاشتباكات اندلعت بين ميليشيات “الدروع” و”صبرية” التابعتين للمجلس الرئاسي بسبب مقتل عنصر تابع لميليشيا “صبرية” على يد مسلحين من ميليشيا “الدروع”، وهو ما دفعها إلى رد الفعل وقتل عنصر تابع للدروع.

وإلى جانب إغلاق مطار معيتيقة، أدت الاشتباكات إلى غلق عدد من الطرقات الرئيسية في منطقة تاجوراء.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا أصواتا لتبادل الرصاص، كما رأوا انتشار كثيف للآليات العسكرية وللمقاتلين من الجانبين.

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