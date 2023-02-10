الغرياني : لا يجوز وضع هذه (…) الملصقات الدعائية في شوارع ليبيا

قال مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني، أنه لا يجوز وضع ملصقات دعائية في شوارع ليبيا لقناة مثل “فرانس 24″، داعيًا وزارة الثقافة الى منع ذلك.

وأضاف الغرياني في مقابلة تلفزيونية، قائلًا : أن “هذا الأمر فيه إذلال واحتقار لنا، لأنهم لن يقبلوا بنشر إعلانات لدار الإفتاء في بلادهم” .

وتابع مفتي عام ليبيا قائلًا : “نحن نعلم أن هؤلاء أعداء، وهذه قنوات تُسيء للمسلمين وللمقدسات وتبث الفتنة وتنشر الأكاذيب”، حسب قوله .

وشدد الغرياني على انه لا يجوز للمسلم أن يُعين على هذا الإثم والعدوان ونشر الكذب والفتنة، ويجب إصدار قرارات بمنع هذه الإعلانات.

وقال الغرياني ان المسؤولون في ليبيا لديهم صلاحيات ويجب أن يتعاملوا بالقانون والآخرين يمنعوننا من حقوقنا، وحريتنا تكون مستباحة، أليست لنا كرامة ولا حقوق؟! واضاف قائلًا : “انه يجب أن نضرب على أيدي هؤلاء بكل ما نستطيع، ولا نترك هذه الأمور تمر دون حساب”.