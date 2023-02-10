ناقلة مليونية ثانية خلال فبراير من ميناء الحريقة إلى مالطا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق أن ناقلة نفطية رست اليوم الجمعة على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لأخبارليبيا24 أن الناقلة النفطية ( سي سي سابين ) رست على رصيف ميناء الحريقة النفطي لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى مالطا.

وأفاد المصدر أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الثانية خلال شهر فبراير الجاري.

وذكر المصدر، أن الناقلة تأخرت في الدخول لميناء الحريقة لمدة يومين بسبب سوء الأحوال الجوية خلال اليومين الماضيين.

ولفت المصدر إلى أن لناقلة قادمة من ميناء فوز في فرنسا وتحمل علم جزر مارشال.

وأوضح المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 195 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.