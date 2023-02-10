باتيلي: الأمم المتحدة وإيطاليا تدعوان عقيلة والمشري لتسهيل إجراء الانتخابات

التقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي اليوم الجمعة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في إيطاليا، أنطونيو تاياني.

ووصف باتيلي في تغريدة عبر “تويتر” لقاءه بتاياني في روما بالبناء، لافتا إلى أنهما تناقشا في التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وأعرب باتيلي عن تقديره للدعم الإيطالي المستمر لجهودِ الأمم المتحدة في تسهيل إجراء انتخابات خلال العام 2023.

وتابع: “جددنا دعوتَنا لجميع الأطراف في ليبيا، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب ومجلس الدولة، إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري”.

كما طالبا المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعب الليبي لاجراء انتخابات وطنية شاملة.