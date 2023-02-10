عمر كمال يؤكد حضور “حفل أبوسليم”.. ويرد على أنباء حصوله على نصف مليون دولار

يستعد مطرب المهرجانات المصري، عمر كمال، لإحياء حفلة ذكرى ثورة 17 فبراير المجيدة في منطقة أبوسليم بالعاصمة الليبية طرابلس يوم الثامن عشر من فبراير الجاري .

ونفى كمال صحة الانباء المتداولة عبر مواقع التواصل ووسائل الاعلام عن حصوله على مبلغ نص مليون دولار مقابل احياء حفلة ذكرى ثورة 17 فبراير المجيدة بالعاصمة الليبية .

ونشر المطرب المصري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا : “شعب ليبيا الحبيب .. لا صحة تماما للأرقام ديه ووضع لبيبا وبلدية ابوسليم ناس بسيطة متسمحش اطلاقا بدفع نص مليون دولار”.

وقال كمال : “انا جاي افرح وابسط ناس ليبيا اللى بنحبهم وبنعشقهم في مصر .. وانا لو واخد هذا الاجر او نصه حتى هتبرع بيه لضحايا الزلالزل لاخواتنا فى سوريا و تركيا”.

وأضاف النجم المصري قائلًا : ” اجرى اللى واخده في ليبيا أقل من أجرى فى أى بلد تانى بروحه عشان ظروف ليبيا، و اشوفكم على خير فى ابو سليم يوم ١٨ فبراير نفرحكم”.