داخلية الدبيبة: إصابة عنصرين أمنيين في اعتداء مسلح

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة إن عنصرين من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تعرضا أمس الخميس لاعتداء مسلح من قبل مجموعة خارجة عن القانون بتقاطع مستشفى القلب.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر “فيسبوك” أن عملية الاعتداء على عنصريها جرت وهما يؤديان عملهما في المحافظة على الأمن، ونتج عنها إصابتهما بإصابات بليغه.

وأضاف البيان: “تم إسعاف العنصرين إلى المستشفى لتلقى العلاج وعلى أثر ذلك باشر وكيل النيابة بمكتب النائب العام التحقيق في الواقعة، وأخذ إفادة أعضاء الشرطة وتحديد مسئولية الأشخاص الخارجين على القانون لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعه حيالهم”.