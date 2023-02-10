جراء الأحوال الجوية.. الإسعاف والطوارئ يدعو لـ “الاستعداد” وهيئة السلامة تحذر

طالب جهاز الإسعاف والطوارئ، جميع فروعه بالمنطقة الغربية، برفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى وذلك تحسبا لأي طارئ جراء سوء الأحوال الجوية

وفي السياق نفسه، دعت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر و اتّباع إجراءات السلامة، جراء زيادة قوة الرياح وسوء الأحوال الجوية.

وأكدت الهيئة على ضرورة إزالة كل ما هو عرضة للتطاير على أسطح المنازل، وتثبيث صحون البث المرئي لمنع سقوطها.

وأشارت الهيئة إلى أهمية تنظيف فتحات صرف المياه القريبة من المنزل وعلى أسطح المنازل.

وشددت الهيئة على أنه يمنع منعاً باتاً قطع السيول والدخول للأودية، وعدم الدخول بالسيارة في أماكن تجمع المياه إذا ارتفع مستواها عن الرصيف.

وقالت الهيئة إنه يجب القيادة، بحذر وتأنٍّ وتشغيل أضواء التنبيه وعدم الاجتياز وعدم رفع السرعة عند القيادة.

المصدر: جهاز الإسعاف والطوارئ + هيئة السلامة الوطنية طرابلس

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