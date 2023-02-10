ليبيا.. “الحويج” يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بجامعة الدول

شارك وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الليبية، محمد الحويج، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية (111) الذي عقد خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير، بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمال بالدول العربية وعدد من المنظمات والاتحادات المتخصصة.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية مناقشة سُبل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة والتي تساهم في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والخدمات عبر كافة المنافذ المشتركة.

وأكد محمد الحويج، أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة نظراً للقضايا المطروحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس المواطن العربي مباشرةً الأمر الذي يتطلب تكاثف الجهود لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهها المنطقة في مجالات الاقتصاد والتجارة وخاصة تحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية كذلك على أهمية استخدام البنوك والصناديق العربية والفوائض المالية العربية في تنمية الاقتصادات العربية، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وفق برنامج زمني واضح.

وعلى هامش المؤتمر عقد وزير الاقتصاد اجتماع مع وزير الاقتصاد الفلسطيني واتفقا على إرسال وفد من رجال الأعمال الليبيين إلى فلسطين لدراسة إمكانيات التعاون في مجال الاستثمار والتبادل التجاري.

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كما التقى مع وزيرة التجارة التونسية وتبادل وجهات النظر حول التعاون بين البلدين وضرورة انعقاد اللجان الفنية والاقتصادية للمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال الشهر القادم.