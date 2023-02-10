“أسامة طليش” يعتدي على رئيس الاتحاد الليبي لكرة الطائرة

الوطن|رصد – اتهم نادي السويحلي الرياضي الميليشاوي أسامة طليش بالاعتداء على رئيس الاتحاد الليبي لكرة الطائرة “عدنان البكباك” خلال مباراتهم أمام الأهلي طرابلس.

وعبر النادي في بيان له عن استيائه الشديد من سلوك الميليشاوي الذي تمت ترقيته قبل ايام إلى رتبة عميد لتحريضه المشاغبين بالاعتداء على جمهور الفريق.

وبحسب البيان فقد أصدر طليش تعليماته للعناصر التابعين له بالتساهل مع جمهور النادي المنافس دون أي سيطره منه وعدم تدخلهم في فض الشغب الذي كاد أن يتطور لأمور لا يحمد عقباها.

وأكد البيان الصادر عن النادي بأن طليش قد هدد أيضًا لجنة التحكيم العامة بالإضافة إلى تجوله بسلاحه الشخصي والتفوه بعبارات لا تليق برجل أمن.

ووصف النادي ما قام به المدعو بالمشهد المشين والمخزي الذي لوث خلاله الفضاء الرياضي بعد التفوه بعبارات لا تصدر حتى من “مراهقي الشوارع” على حد وصفهم.