خلال لقائه تاجاني..باثيلي: طالبنا المجتمع الدولي دعم تطلعات الليبيين لإجراء الانتخابات 

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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، طالبت خلال لقائي ائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في إيطاليا، أنطونيو تاجاني المجتمع الدولي توحيد موقفه في دعم تطلعات الليبيين لإجراء الانتخابات

وأضاف باثيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”بحثنا التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا”.

وتابع المبعوث الأممي :”أعربتُ لتاجاني عن تقديري للدعم الإيطالي المستمر لجهودِ الأمم المتحدة في تسهيل إجراء انتخابات خلال العام 2023.

وأكد باثيلي:”جددنا دعوتَنا لجميع الأطراف في ليبيا، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري”.