رفع درجة التأهب القصوى في المنطقة الغربية

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم الجمعة عن رفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى في المنطقة الممتدة من طرابلس حتى زوارة، مطالبا إياها بالاستعداد لأي طارئ نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تمر بها ليبيا .

ووفق بيان صادر عن جهاز الإسعاف والطوارئ، وجه السادة مدراء الفروع و المكاتب و النقاط بالساحل الغربي والممتد من رأس جدير غربا الى طرابلس وفق بلاغ وارد من غرفة العمليات المركزية 191 يطلب رفع درج الاستعداد الى الدرجة القصوة وذلك تحسبا لأي طارئ نتيجة لسوء الاحوال الجوية “.

وفي وقت سابق، حذّرت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وهواة الفلك إلى أن المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة حاليا تطوّر إلى عاصفة متوسطية تقترب من الساحل الغربي خلال ساعات مصحوبة برياح قوية.