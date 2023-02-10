العمامي: وجود حكومة موحدة خطوة أولى لتحقيق هدف إخراج المرتزقة

أكد عضو لجنة “5+5” عن عملية الكرامة، امراجع العمامي أنه ليس من السهل تحديد مدة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، أو حتى وضع تقدير لعدد هؤلاء المرتزقة.

وأشار العمامي، في تصريحات صحفية، إلى أن الحديث عن انسحاب قوات فاغنر الروسية، أو المرتزقة السوريين الذين جلبهم الأتراك، مرحلة مؤجلة كونها، تتطلب حكومة موحدة.

كما أكد العمامي أن، وجود حكومة موحدة خطوة أولى فعلية نحو تحقيق هدف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

لافتا إلى أنه، تبقى المعضلة في التفرقة بين من يوجد فوق أراضينا جراء الهجرة غير الشرعية، وبين المرتزقة وحركات المعارضة.