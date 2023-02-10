داخلية الوحدة تعلن إصابة اثنين من عناصرها في اعتداء مسلح

أعلنت داخلية حكومة الوحدة عن تعرض عنصرين من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، الخميس لإعتداء مسلح من قبل مجموعة خارجة عن القانون بتقاطع مستشفى القلب، وهما يؤديان عملهما في المحافظة على الأمن.

وقال بلاغ للداخلية مساء الجمعة، إن العنصرين المذكورين تعرضا لإصابات بليغه في الاعتداء المسلح، قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وعلى إثر الحادثة باشر وكيل النيابة بمكتب النائب العام التحقيق وأخذ إفادة أعضاء الشرطة وتحديد مسئولية الأشخاص الخارجين عن القانون لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعه حيالهم.

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