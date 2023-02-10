4 وفود من القبائل يزورون الضاوي للاطمئنان على صحته

زار عدد من أعيان العربان وقماطة والجعافرة وأولاد بريك، معمر الضاوي آمر “الكتيبة 55” التابعة لعبدالحميد الدبيبة للاطمئنان على صحته.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لمكتب الضاوي، فإن معمر الضاوي استقبل بمنزله بمدينة ورشفانة، اليوم الجمعة، وفودا قبلية ومشائخ وأعيان مدينة العربان وقماطة والجعافرة وأولاد بريك.

وطرح الضاوي، على كافة الوفود مبادرته لحل الأزمة الليبية والتي تعتمد أساسا على مشاركة كافة المدن والقبائل الليبية للمساهمة في وضع حل نهائي للأزمة، وفقا للبيان الصادر.

ورحب وفود القبائل والمدن الليبية، بمبادرة الضاوي، وأثنو على مساعيه الحميدة مع كافة الأطراف المحلية والدولية ووضع استقرار ليبيا وأمن شعبها ضمن أولوياته الأولى.

وأثناء الزيارة وجولة الوفود في مدن ورشفانة، أثنى الجميع على حالة الاستقرار والأمن التي تنعم بها المدينة بفضل الضاوي ورجال الكتيبة 55 مشاة، على حد تعبير الضاوي.

وأكدوا، ترحيبهم بجعل مدينة السلام ورشفانة مثالا لنهضة ليبيا وإعادة تطبيق الخطة الأمنية لبسط الأمن والقضاء على أعمال الحرابة في ورشفانة في كافة المدن الليبية، وفقا لتعبير البيان.