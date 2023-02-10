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خلال لقائه تاجاني..باثيلي: جددنا الدعوة للنواب والدولة لتسهيل إجراء الانتخابات في 2023 

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – روما 

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي أنه التقى في روما نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في إيطاليا، أنطونيو تاجاني. 

وقال باثيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”بحثنا التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا”. 

وأضاف المبعوث الأممي :”أعربتُ لتاجاني عن تقديري للدعم الإيطالي المستمر لجهودِ الأمم المتحدة في تسهيل إجراء انتخابات خلال العام 2023. 

وتابع :”جددنا دعوتَنا لجميع الأطراف في ليبيا، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري”. 

وذكر باثيلي :”طالبنا المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية شاملة”. 

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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