خلال لقائه تاجاني..باثيلي: جددنا الدعوة للنواب والدولة لتسهيل إجراء الانتخابات في 2023 

العنوان – روما

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي أنه التقى في روما نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في إيطاليا، أنطونيو تاجاني.

وقال باثيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”بحثنا التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا”.

وأضاف المبعوث الأممي :”أعربتُ لتاجاني عن تقديري للدعم الإيطالي المستمر لجهودِ الأمم المتحدة في تسهيل إجراء انتخابات خلال العام 2023.

وتابع :”جددنا دعوتَنا لجميع الأطراف في ليبيا، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري”.

وذكر باثيلي :”طالبنا المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية شاملة”.