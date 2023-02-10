خلال لقائه تاجاني..باثيلي: جددنا الدعوة للنواب والدولة لتسهيل إجراء الانتخابات في 2023 

العنوان – روما
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي أنه التقى في روما نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في إيطاليا، أنطونيو تاجاني.
وقال باثيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”بحثنا التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا”.
وأضاف المبعوث الأممي :”أعربتُ لتاجاني عن تقديري للدعم الإيطالي المستمر لجهودِ الأمم المتحدة في تسهيل إجراء انتخابات خلال العام 2023.
وتابع :”جددنا دعوتَنا لجميع الأطراف في ليبيا، بمن فيهم رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري”.
وذكر باثيلي :”طالبنا المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية شاملة”.
أضف تعليقـك