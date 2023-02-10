إعتداء مسلح على عنصرين أمن والنيابة تباشر التحقيق بالواقعة – تفاصيل

أفادت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الجمعة بتعرض عنصرين من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لإعتداء مسلح من قبل مجموعة خارجة عن القانون بتقاطع مستشفى القلب.

وبحسب المعلومات تم الاعتداء على العنصرين، ليلة أمس الخميس الموافق 9 فبراير 2023م وهما يؤديان عملهما في المحافظة على الأمن، نتج عنه إصابتهم بإصابات بليغه ؛ وثم إسعاف العنصرين إلى المستشفى لتلقى العلاج .

وعلى أثر ذلك باشر وكيل النيابة بمكتب النائب العام التحقيق في الواقعة وأخذ إفادة أعضاء الشرطة وتحديد مسئولية الأشخاص الخارجين على القانون لإتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعه حيالهم.