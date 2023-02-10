داخلية الدبيبة: الفريق الفني المكلف بأعمال الإنقاذ في تركيا انتشل 27 جثة وأنقذ عدد من الناجين 

أخبارليبيا24

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن الفريق الفني الليبي المكلف بأعمال الإنقاذ مع السلطات التركية؛ تمكن من انتشال عدد 27 جثة ما بين أمس الخميس واليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على “فيسبوك” أن الفريق الفني تمكن كذلك من إنقاذ عدد أرواح بينهم طفل وامرأة ورجلين.

وأفادت أنه عقب انتهاء فريق جهاز المباحث الجنائية مكتب كلاب الأثر من تحديد الأماكن المذكورة أعلاه؛ استطاعت تحديد ثمانية مواقع أخرى يوجد بها أشخاص تحت الأنقاض وجاري العمل على التعامل معها.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أصدر تعليماته الأيام الماضية بإرسال فريق إلى تركيا للمشاركة في أعمال البحث عقب الزلزال الذي ضرب عدة محافظات جنوب البلاد.

ويتكون الفريق الذي أرسله الدبيبة من (55) فنيا من هيئة السلامة الوطنية وجهازي المباحث الجنائية والطب العسكري بالإضافة إلى عدد (4) كلاب تقصي الأثر.