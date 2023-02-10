الكوني: حكومة الدبيبة “قادرة” على إجراء الانتخابات باعتبارها المعترف بها دوليا

حمّل عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الجميع مسؤولية عرقلة الانتخابات، قائلا إن كل طرفٍ يريد أن يكون حاكما لا أن يشترك في الحكم، بل أن يصبح صاحب السلطة المطلقة.

وشدد الكوني في حوار تلفزيوني على أهمية إجراء الانتخابات كحلٍ لأزمة ليبيا، داعيا إلى مد فترة الحملات الانتخابية إلى عام على الأقل بهدف إفراز شخصيات قادرة على “إدارة التناقضات” في ليبيا.

وتابع عضو المجلس الرئاسي إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة باعتبارها الحكومة المعترف بها دوليا، “قادرة” على إجراء الانتخابات لكنه عاد وألمح إلى حالة من “التوافق” بين الأطراف داخليا وخارجيا على عدم إجراء الاستحقاق؛ لأن ذلك “يصب في مصلحتهم جميعا”.

كما أضاف قائلا: إذا كانت مصلحة ليبيا في تل أبيب سأذهب إلى هناك وأنا لا أمثل مصلحة أي دولة في ليبيا.