بعد تركيا، المساعدات الليبية قريبا في سوريا

قال المكتب الإعلامي للبعثة الليبية في تركيا إنهم يدرسون خيارات إيصال المساعدات العاجلة للشمال السوري عبر الحدود التركية، وذلك بناء على تعليمات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وفق ما أفاده المكتب.

وأوضح المكتب الإعلامي، في تصريحات للأحرار، أن تعليمات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تقضي بإيجاد حلول سريعة لإيصال هذه المساعدات لمستحقيها، وفق قوله.

وأضافت البعثة الليبية في تركيا بأن البعثة ستنسق الآليات مع الخارجية التركية لإيصال تلك المساعدات بشكل عاجل.

وأفاد المكتب بأن القنصل العام صلاح الدين الكاسح توجه للمكان عينه في المناطق المتضررة جنوبي تركيا لتقييم الموقف النهائي وتقديمه لرئيس الحكومة حول آليات إيصال تلك المساعدات، بحسب المكتب.

فيما التقى الكاسح بالفريق في مدينة أنطاكيا للوقوف على الاحتياجات والدعم اللازم، وذلك عقب اجتماعه بفريق مركز طب الطوارئ والدعم لوضع الخطط اللازمة لعمل الفريق.

المصدر: ليبيا الأحرار

