نفى المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي، تعرض غرب البلاد لعاصفة عاتية، مشيراً إلى وجود رياح نشطة إلى قوية أحياناً وسوف تقل سرعة الرياح بعد غداً.

ودعا المركز الوطني كافة وسائل الإعلام عدم الانجرار وراء الأخبار الصادرة من مواقع ومنصات غير متخصصة في مجال الأرصاد الجوي.

ولفت المركز الوطني إلى أنه هو الجهة الوحيدة الرسمية والمختصة والمخولة بإصدار النشرات والتحذيرات.

وكانت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء قالت إن عاصفة متوسطية تقترب من السواحل الغربية من ليبيا، وتوقعت تعرض البلاد لرياح شمالية قوية قد تتجاوز 70 ك/س، واضطراب شديد بالبحر وارتفاع الموج قد يصل 5 أمتار، وأمطار قد يكون بعضها غزيراً ببعض مناطق الساحل الغربي.

Trending باتيلي: ناقشت مع المشير خليفة حفتر الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا

باتيلي: ناقشت مع المشير خليفة حفتر الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا

ليبيا.. “دبيبة” يرسل فريقاً فنياً لمساعدة تركيا في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا الزلزال

البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابية خلال العام الجاري

مجلس الدولة الليبي يختار 28 مرشحاً للمناصب السيادية

The post مركز الأرصاد الليبي ينفي تعرض غرب البلاد لعاصفة عاتية appeared first on صحيفة الشاهد الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا