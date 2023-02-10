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السفير الليبي في تركيا: خروج 21 ليبي ممّن كانوا عالقين تحت الأنقاض

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال السفير الليبي لدى تركيا مصطفي القليب إن 21 ليبيًا ممّن كانوا عالقين في مناطق جنوب تركيا قد خرجوا من تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن 15 منهم وصلوا إلى إسطنبول، والبعض عاد إلى ليبيا.

وأضاف القليب في تصريحات صحفية أن أحوال الجالية الليبية جيدة، ولا تواجه مشاكل حاليًا، مؤكدًا أنه لا توجد إصابات سوى لطفل واحد، مشيرًا إلى أنه تلقى العلاج وغادر المستشفى سريعًا.

وأكد السفير الليبي أن المنطقة التي ضربها الزلزال بتركيا لا تقيم بها جالية ليبية كبيرة، لافتًا إلى أن الليبين المتواجدين في المنطقة هم طلاب ورجال الأعمال وقد أخرجوا منها.

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الوطن الليبية

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