مؤسسة النفط الليبية تقدم دعماً لمستشفى العيون بطرابلس

عقد مدير إدارة التنمية المستدامة بمؤسسة النفط الليبية، حامد صالح، اجتماع مع مدير عام مستشفى العيون بطرابلس، رانيا الخوجة، لمناقشة سبل دعم المستشفى بأجهزة ومعدات لتسهيل عمل الكوادر الطبية.

وقالت مدير عام مستشفى العيون، رانيا الخوجة، إن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون ضمن البادرة الثانية لدعم المؤسسة الوطنية للنفط اتجاه المستشفى، حيث كانت البادرة الأولى في توفير جهاز خاص بجراحة العيون والذي تم استخدامه لعلاج أكثر من 3 الآلف حالة لمرضى العيون.

وأوضحت الخوجة، أن هذا الدعم يأتي كمساهمة من المؤسسة الوطنية للنفط لبرامج توطين العلاج بالداخل والقوافل الطبية التي تقدم الخدمات الطبية للآلاف من مرضى العيون.

كما أشادت بما قدم من دعم في الفترة الماضية من قبل المؤسسة مما كان له الأثر الإيجابي في علاج العديد من الحالات المرضية من مختلف أنحاء البلاد.

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