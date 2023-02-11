الساعدي: إغلاق مسار “السرير ـ سرت” سيخفض إمدادات المياه إلى مناطق الشمال الشرقي

الوطن|رصد

قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي إنه سيتم إغلاق مسار النهر الصناعي السرير ـ سرت لصيانته، مؤكدًا أن الصيانة ستستغرق نحو 35 يومًا.

وأضاف الساعدي أن مناطق الشمال الشرقي تتغذى بمياه النهر الصناعي عن طريق مسارين السرير ـ سرت، وتازربو ـ بنغازي.

وأشار الناطق باسم جهاز النهر الصناعي إلى أن إغلاق المسار سيخفض إمدادات المياه من 900 إلى 600 ألف متر مكعب مؤكدًا أن المياه ستُضخ عبر مسار تازربو ـ بنغازي، وهو ما يعني انخفاض الحصص المائية لكل منطقة.

ولفت الساعدي إلى أنه فور الانتهاء من صيانة مسار السرير ـ سرت، ستعود كميات المياه إلى وضعها الطبيعي.