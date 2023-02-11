النائب العام يأمر بحبس مرتكب واقعة الاعتداء على مدير أمن مدينة المرج

الوطن|رصد

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس مرتكب واقعة الاعتداء على سلامة مدير أمن مدينة المرج، بعد تلقي مكتب النائب العام بلاغ تهديد مسؤول الأمن في المدينة بارتكاب جريمة ضد النفس والاعتداء على سلامة بدنه من قبل جانٍ تعمد ضربه على رأسه باستعمال أداة خصصها لعدوانه، والذي أحدث أذى للمعتدى عليه وأدى إلى مرضه.

وباشر وكيل النيابة بنيابة المرج الابتدائية إجراءات بحث الواقعة، فاستدل على صحة حصولها؛ ونسبتها إلى المتهم المقبوض عليه وأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، وأحال الدعوى إلى القضاء.