الكوني: من الصعب القبول برموز النظام السابق لحكم ليبيا مجددا 

أخبارليبيا24

قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إنّه من الصعب القبول برموز النظام السابق لحكم ليبيا مجددا.

وأوضح الكوني في تصريحات تلفزيونية أن مؤيدو فبراير ليس لديهم الخبرة الكافية لإدارة البلاد، وفقا لتعبيره.

وذكر أنّه قد لا يُنتخب أحد من الاسماء الموجودة في المشهد الحالي، معتبرا أنّ ما ينقص ليبيا هو رئيس وليس مجلس النواب أو مجلس رئاسي.

وأبدى الكوني سعادته بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للملف الليبي لأنّها الدولة الوحيدة التي ينصاع لها الجميع.

وأكد عضو الرئاسي أن الجميع يعرقلون الانتخابات لأنّ كل طرف يريد أن يكون هو الحاكم لا أن يكون طرفا في الحكم، مشددًا على ضرورة الذهاب للانتخابات.

واعتبر الكوني أنّ كل طرف لديه مصلحة في إفشال الانتخابات سواء أكانت أطرافا داخلية أم خارجية، وأنّ أغلبها توافقت على عدم إجراء الانتخابات.

ولفت إلى أنّ المجتمع الدولي يعترف بحكومة الوحدة الوطنية، وهو الذي جاء باتفاق رعته الأمم المتحدة، ولهذا كانت الزيارة لرئيس المخابرات الأمريكي وليام بيرنز إلى طرابلس دون غيرها.

وأفاد عضو الرئاسي، أنه لا أحد استطاع أن يحكم ليبيا كلها، وأنّ الحكم في دائرة محدودة لا يعني السيطرة على ليبيا كلها.

وأوضح الكوني أنّ الجيش الليبي انتهى من حرب تشاد، وأنّ القذافي أدار ظهره للجيش ولم يعد هناك ما يسمى جيش بل أصبحت كتائب أمنية وعسكرية.