المنقوش لـ«وزير خارجية تونس الجديد»: نريد استمرار التنسيق والتشاور

أجرت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبدالحميد الدبيبة، اتصالا هاتفياً، مع وزير خارجية الجمهورية التونسية الجديد نبيل عمار.

وقدمت المنقوش، خلال الاتصال، التهنئة له بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية التونسية، متمنيةً له كامل النجاح والتوفيق في أداء عمله.

وأكد الوزيران، حرصهما على مواصلة العمل على تعزيز روابط الأخوة والتعاون المشترك وتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، واستمرار التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لبيان خارجية الدبيبة.