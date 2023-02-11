سفير ليبيا في تركيا: إخراج 21 ليبيًا كانوا عالقين في مناطق الجنوب 

أخبارليبيا24

أكد سفير ليبيا في تركيا مصطفى القليب، إخراج 21 ليبيًا ممّن كانوا عالقين في مناطق جنوب تركيا، وصل 15 منهم إلى إسطنبول، وعاد بعضهم إلى ليبيا.

وذكر القليب أنه خرج من المنطقة 4 طلاب، 3 منهم سيصلون غدا صباحا إلى أنقرة حيث جهزنا لهم مكانا للإقامة، والرابع طلب المغادرة إلى ليبيا.

وأوضح السفير، أنه لا توجد إصابات سوى طفل تلقى العلاج وغادر المستشفى سريعا، وأحوال الجالية الليبية، جيدة، ولا تواجه مشاكل حاليا.

وأضاف القليب :”تواصلنا مع طالبين اثنين في منطقة ديار بكر التركية، وغدا سينتقلون إلى مكان مجهز لهما.

وقال السفير الليبي في تركيا :”ننفي ما يتداول عن وجود عائلة أصيبت في الزلزال، إلى هذه اللحظة”.

وأفاد أن المنطقة التي ضربها الزلزال بتركيا لا تقيم بها جالية ليبية كبيرة بل عدد من الطلاب ورجال الأعمال، وقد أخرجوا منها، ولدى السفارة فريق بالمنطقة لتولي إجلائهم.

ولفت القليب إلى أن فريقًا ليبيًا وصل إلى تركيا لتقديم المساعدات، يضم 105 أفراد، بينهم 5 طبيبات، وبدأ عمله فور وصوله.