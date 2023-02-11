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النيابة العامة: إحالة مرتكب واقعة الاعتداء على مدير أمن المرج إلى القضاء

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أحال النائب العام الصديق الصور، مرتكب واقعة الاعتداء على مدير أمن المرج إلى القضاء.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، فإن النيابة أحالت مرتكب واقعة الاعتداء على سلامة مدير أمن مدينة المرج إلى القضاء، إثر تلقي بلاغاً بتهديد مسؤول الأمن في المدينة بارتكاب جريمة ضد النفس؛ والاعتداء على سلامة بدنه من جانٍ تعمد ضربه على رأسه باستعمال أداة خصصها لعدوانه، فأحدث به أذى في شخصه أدى إلى مرضه.

وباشر وكيل النيابة بنيابة المرج الابتدائية، إجراءات بحث الواقعة جميعها، فاستدل على صحة حصولها، ونسبتها إلى المتهم المقبوض عليه ثم أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وأحال الدعوى إلى القضاء.

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القضاء النيابة العامة مرتكب واقعة الاعتداء على مدير أمن المرج

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صحيفة الساعة 24

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