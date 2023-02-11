سفير ليبيا في تركيا: ينفي إصابة عائلة ليبية ويؤكد أن أوضاع الجالية جيدة 

العنوان – إسطنبول

نفى سفير ليبيا في تركيا مصطفى القليب، وجود عائلة أصيبت في الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

وأكد القليب أن أحوال الجالية الليبية، جيدة، ولا تواجه مشاكل حاليان ولا توجد إصابات سوى طفل تلقى العلاج وغادر المستشفى سريعا.

وأشار إلى أنه إخراج 21 ليبيًا ممّن كانوا عالقين في مناطق جنوب تركيا، وصل 15 منهم إلى إسطنبول، وعاد بعضهم إلى ليبيا.

وذكر أنه خرج من المنطقة 4 طلاب، 3 منهم سيصلون غدا صباحا إلى أنقرة حيث جهزنا لهم مكانا للإقامة، والرابع طلب المغادرة إلى ليبيا.

وأضاف السفير الليبي في تركيا :”تواصلنا مع طالبين اثنين في منطقة ديار بكر التركية، وغدا سينتقلون إلى مكان مجهز لهما.

وأفاد أن المنطقة التي ضربها الزلزال بتركيا لا تقيم بها جالية ليبية كبيرة بل عدد من الطلاب ورجال الأعمال، وقد أخرجوا منها، ولدى السفارة فريق بالمنطقة لتولي إجلائهم.

وأشار القليب إلى أن فريقًا ليبيًا وصل إلى تركيا لتقديم المساعدات، يضم 105 أفراد، بينهم 5 طبيبات، وبدأ عمله فور وصوله.

ولفت إلى أن السفارة تواصل عملها ليل نهار لضمان سلامة كل أفراد الجالية والاطمئنان على سلامتهم.