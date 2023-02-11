محفوظ: لا إرادة دولية لسحب المرتزقة من ليبيا

الوطن| رصد

عاد ملف توحيد المؤسسة العسكرية بقوة إلى الواجهة السياسية خاصة بعدما بدء المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” مهامه أوائل سبتمبر الماضي، ومع إعادة “لجنة 5+5” العسكرية المشتركة للعمل بعد تعليق نشاطها لنحو ثمانية أشهر.

لكن العقبة الأبرز التي تعرقل الجهود المبذولة في هذا الصدد، هي وجود المسلحين المرتزقة والقوات الأجنبية داخل الأراضي الليبية.

وأكد الكاتب والباحث السياسي، محمد محفوظ، أن أزمة سحب القوات الأجنبية من ليبيا لا يتوفر لها رغبة المجتمع الدولي والإرادة الدولية.

وشدد محفوظ، خلال تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن كل الأطراف في السلطة يتحملون مسؤولية استمرار المرتزقة في الأراضي الليبية.