بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 11 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 11 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال مع أجواء باردة على اغلب المناطق.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: لاتزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (10- 16)مْ .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (11-16)مْ على معظم المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13- 18)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-20)مْ.