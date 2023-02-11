الزوبية: قضينا سهرة طيبة في الزنتان لإعداد بيان يليق بثورة فبراير

كشف جمال الزوبية مدير الإعلام الخارجي الأسبق، أنه سهر مع قيادات ثورية من مدينة الزنتان وطرابلس والزاوية والجنوب والخمس ومسلاتة للتشاور وإعداد بيان يليق بثورة فبراير سيلقى اليوم في ملتقى الزنتان الاستثنائي لثوار ليبيا.

كتب قائلًا على تويتر: “‏سعدنا هذه الليلة مع قيادات من مدينة مصراتة بالمشاركة في لقاء ثوار 17 فبراير في مدينة الزنتان الثائرة، وقضينا سهرة طيبة مع أخوة من مدينة الزنتان وطرابلس والزاوية والجنوب والخمس ومسلاتة للتشاور وإعداد بيان اللقاء ليليق بثورة فبراير المباركة ويحافظ على زخمها ومبادئها ودم شهدائها” وفق تعبيره.