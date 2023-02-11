أمطار شمالا وأجواء باردة على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال مع أجواء باردة على أغلب المناطق.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها الفصلية لهذا الشهر مع توقع استقرار في حالة الطقس نهاية الأسبوع الجاري.

وفي راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (10- 16)مْ .

أما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد –الواحات لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.

والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (11-16)مْ على معظم المناطق.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (13- 18)مْ.

أما في السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-20)مْ.