مُطرب مصري يوضح بشأن أجرة حفلته في أبو سليم

الوطن| رصد

خرج مُطرب المهرجانات المصري، عمر كمال، عن صمته بعد تداول أنباء تفيد بأنه سيتلقى مبلغ 450 ألف دولار مقابل إحايه حفلا في بلدية ابوسليم، بمناسبة ذكرى 17 فبراير.

وكتب كمال عبر حسابه في موقع فيسبوك: “شعب ليبيا الحبيب .. لا صحة تماما للأرقام ديه ووضع لبيبا وبلدية ابوسليم ناس بسيطة متسمحش اطلاقا بدفع نص مليون دولار .. انا جاى افرح وابسط ناس ليبيا اللى بنحبهم وبنعشقهم ف مصر .. وانا لو واخد هذا الاجر او نصه حتى هتبرع بيه لضحايا الزلالزل لاخواتنا فى سوريا و تركيا و اجرى اللى واخده ف ليبيا أقل من أجرى فى أى بلد تانى بروحه عشان ظروف ليبيا واشوفكم على خير فى ابو سليم يوم ١٨ فبراير نفرحكم”.