الغرياني: لا يجوز نشر ملصقات “قناة فرانس 24” في ليبيا لأن بلادهم لا تعلن لدار الإفتاء

أفتى الصادق الغرياني المفتي المعزول، بعدم حواز وضع ملصقات دعائية في شوارع ليبيا لقناة “فرانس 24” الفرنسية، مطالبا وزارة الثقافة بمنع كل من يقوم بذلك.

واعتبر “الغرياني”، في مقابلة تليفزيونية، أن وضع ملصقات دعائية في شوارع ليبيا لقناة “فرانس 24” فيه إذلال واحتقار لليبيين، لأنهم لن يقبلوا بنشر إعلانات لدار الإفتاء في بلادهم، نحن نعلم أن هؤلاء أعداء، وهذه قنوات تُسيء للمسلمين وللمقدسات وتبث الفتنة وتنشر الأكاذيب.

وقال “لا يجوز للمسلم أن يُعين على هذا الإثم والعدوان ونشر الكذب والفتنة، ويجب إصدار قرارات بمنع هذه الإعلانات، والمسؤولون في بلادنا لديهم صلاحيات ويجب أن يتعاملوا بالقانون والآخرين يمنعوننا من حقوقنا، وحريتنا تكون مستباحة، أليست لنا كرامة ولا حقوق؟!.

وأضاف المفتي المعزول، “يجب ان نضرب على أيدي هؤلاء بكل ما نستطيع، ولا نترك هذه الأمور تمر دون حساب”.