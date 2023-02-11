شاهد… حملة أمنية مشددة لضبط تجار المخدرات والخمور في منطقتي بوهديمة والوحيشي بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، أن الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وبمساندة القوات المسلحة داهمت ومنذ ساعات الصباح الأولى أوكار بيع الخمور والمواد المخدرة بمنطقتي بوهديمة والوحيشي.

وقالت المديرية في بيان رسمي ومقتضب صادر عنها، أن الأجهزة الأمنية ضبطت كميات كبيرة من الخمور والمخدرات وألقت القبض على العديد من مروجي المخدرات .

وبحسب مصادر محلية فقد شنت الاجهزة الامنية حملة أمنية مشددة في منطقتي بوهديمة والوحيشي بهدف تطهيرها من تجار المخدرات والخمور، رافق ذلك انقطاع لخدمتي الاتصالات والانترنت والتي عادت للعمل في وقت لاحق من صباح اليوم.

وقال شهود عيان أن اطلاق نار سمع بالمنطقة بين القوات المداهمة للمكان و مروجي المخدرات والخمور وسط توتر امني شديد.