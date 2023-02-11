الأرصاد يتوقع استقرار حالة الطقس نهاية هذا الأسبوع

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال مع أجواء باردة على أغلب المناطق، كما توقع المركز استقرار حالة الطقس مع نهاية الأسبوع الجاري.

وفي راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (10- 16)مْ .

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد –الواحات لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.

والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (11-16)مْ على معظم المناطق.

وتكون السماء في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (13- 18)مْ.

وفي السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-20)مْ.