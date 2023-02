ليبيا – أشاد رئيس وفد الجيش في اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5)، الفريق مراجع العمامي باعتماد لجان التواصل بين ليبيا والسودان والنيجر آلية للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول من يوجدون بالأراضي الليبية من مرتزقة ومقاتلين أجانب، وحركات معارضة ينتمون لدول الجوار الأفريقي، تمهيدًا لإخراجهم بشكل نهائي.

العمامي وفي تصريحات خاصة لصحيفة”الشرق الأوسط”، أوضح أن اللجنة اصطفت وراء الخيار الأسهل وهو بدء إخراج المرتزقة الأفارقة، مشددًا على أن الحديث عن انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، كقوات فاغنر الروسية، أو المرتزقة السوريين الذين جلبهم الأتراك، مرحلة مؤجلة كونها تتطلب حكومة موحدة، معتبرًا إياها خطوة أولى فعلية نحو تحقيق هدف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

وبخصوص الموعد المتوقع للبدء الفعلي لعملية الانسحاب، قال العمامي: “ليس من السهل تحديد المدة، أو حتى وضع تقدير لعدد هؤلاء المرتزقة الأفارقة، لكن ما دام هناك توافق وتقبل من الدول الأفريقية لفكرة عودتهم، فهذا ينبئ بإمكانية تجاوز أي عراقيل”.

واستدرك العمامي قائلًا: “بالطبع تبقى المعضلة في التفريق بشكل دقيق بين من يوجد فوق أراضينا جراء الهجرة غير الشرعية، وبين المرتزقة وحركات المعارضة”.

وقلل العمامي من العقبات التي يطرحها بعض المراقبين بشأن رفض قطاع من المرتزقة الأفارقة العودة، لانتمائهم لحركات معارضة أو جماعات إرهابية، وصدور أحكام جنائية مشددة بحق بعضهم، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي يباشر فعلياً خطة عمل تستهدف مصالحات بين بعض حركات المعارضة ودولهم، وتسوية عودة حالات أخرى.

Shares

The post العمامي: انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا مرحلة مؤجلة تتطلب حكومة موحدة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية