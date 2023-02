باتفاق بين البلدين.. رجال أعمال ليبيين إلى فلسطين

اتفق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، مع نظيره الفلسطيني “خالد العسيلي” على إرسال وفد من رجال الأعمال الليبيين إلى فلسطين لدراسة إمكانيات التعاون في مجال الاستثمار والتبادل التجاري.

جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية (111) وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمال بالدول العربية وعدد من المنظمات والاتحادات المتخصصة.

ووفق وزارة التجارة، فقد ناقش الاجتماع الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية سبل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة والتي تساهم في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والخدمات عبر كافة المنافذ المشتركة.

وقال الحويج إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة نظرا للقضايا المطروحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس المواطن العربي مباشرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية واستخدام البنوك والصناديق العربية والفوائض المالية العربية في تنمية الاقتصادات العربيه، وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه وفق برنامج زمني واضح.

كما ذكرت الوزارة أن الحويج تبادل وجهات النظر مع وزيرة التجارة التونسية حول التعاون بين البلدين وضرورة انعقاد اللجان الفنية والاقتصادية لمتابعة ما جرى الاتفاق عليه بين البلدين خلال الشهر القادم.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

