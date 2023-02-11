ليبيا.. النيابة العامة تحيل متهما بالاعتداء على مديرية أمن المرج إلى القضاء

أصدرت النيابة العامة في ليبيا، اليوم السبت، قرارا بإحالة مرتكب واقعة الاعتداء على مدير أمن مدينة المرج إلى القضاء.

وقالت النيابة في بيان لها، إنها تلقت بلاغا بتعرض مسؤول الأمن في مدينة المرج للضرب على رأسه باستعمال أداة خصصها الجاني للاعتداء لعدوانه؛ فأحدث به أذى في شخصه أدى إلى مرضه.

وأثبتت تحقيقات وكيل النيابة بنيابة المرج الابتدائية صحة حدوث الواقعة، ونسبتها إلى المتهم المقبوض عليه، وأمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق؛ وأحال الدعوى إلى القضاء.

وكان النائب العام الليبي الصديق الصور، أصدر قرار أمس، بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة وأعضاء بالمجلس والمدير السابق للمصرف.

أما عن الاتهامات، فإن التهم الموجهة إلى المسؤولين المذكورين هي التصرف في أموال المودعين وإعطائها لزبائن المصرف للقيام بمشاريع وردها للمصرف على مدار السنوات القادمة.