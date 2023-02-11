البرغثي: 20 ألف من المرتزقة في ليبيا وخروجهم يحتاج لتدخل دولي 

الوطن| رصد

كشف وزير الدفاع الأسبق محمد البرغثي، عن عدد المرتزقة المتواجدين حاليًا في ليبيا، إذ بين أن عدد يصل إلى قرابة 20 ألف مرتزق من جنسيات مختلفة، وخروجهم يحتاج لتدخل دولي.

وقال في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن في ليبيا حاليًا 9 آلاف من مرتزقة “فاغنر” الروسية، و11 ألفًا من السوريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى.

وأوضح أن هذا العدد يُشكل خطرًا على الأمن القومي للبلاد، وعبئًا على الميزانية من رواتب وتموين وإيواء هذه المجموعات شرقًا وغربًا.

ولفت إلى أن ترحيل هذه الأعداد الكبيرة يحتاج إلى تعاون دولتي روسيا وتركيا، وربما بمساعدة البعثة الأممية، والسفير الأمريكي لدى ليبيا.

وقال إن ترحيل المرتزقة سيساعد على تأمين إجراء الإنتخابات خلال العام الجاري، دون تدخل من الجهات التي تعرقل العملية الانتخابية باستخدام هذه العناصر.