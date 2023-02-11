الفارسي يطالب بإعطاء فرصة لتفعيل مخرجات اجتماعات لجنة “5+5” لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات

أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة درنة يوسف الفارسي أن الدعوات الراهنة لإجراء الانتخابات الليبية سواء محليًا أو دوليًا مهمة، لكنها تتطلب خطوات حقيقية وواقعية كي يتم إجراؤها في مناخ ملائم، مشددًا على ضرورة معالجة الوضع الأمني في ظل انتشار ميليشيات مسلحة ومرتزقة أجانب يجب تفكيكها وإخراجها من البلاد قبل إجراء الانتخابات.

الفارسي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد”، أوضح أنه لن تكون هناك انتخابات في ظل الفوضى العارمة وعدم استقرار الوضع الأمني والتدخلات الخارجية من دول إقليمية في الشأن الداخلي الليبي، مشددًا على أن المشكلة تكمن في عدم وجود ضمانات حقيقية كي تقبل الأطراف كافة بنتائج الانتخابات الرئاسية حال إجرائها في البلاد.

ودعا الفارسي إلى ضرورة إعطاء فرصة للأطراف الفاعلة بتفعيل مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ليتم تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.