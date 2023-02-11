سفارة تركيا لدى ليبيا تحدد نوعية المساعدات التي تحتاجها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2023

حددت سفارة تركيا لدى ليبيا نوعية المساعدات التي تحتاجها المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وقالت السفارة التركية لدى ليبيا في بيان لها أنه استنادا إلى المستجدات في مناطق الزلزال هناك حاجة ماسة إلى خيمة “شتائية”، بطانية، مولد كهرباء، سخان، كيس نوم، حصيرة التخييم، نقالة مرضى.

وأعربت السفارة التركية عن شكرها لليبيين الذين أرسلوا مساعدات إلى المواطنين المتضررين من الزلزال.

وفي سياق منفصل أعلن سفير ليبيا لدى تركيا مصطفى القليب أوضاع الجالية الليبية المقيمة في تركيا وتحديدا في المناطق التي ضربها الزلزالالمدمر.

وأكد القليب بحسب تدوينة لسفارة ليبيا في أنقرة خروج 21 ليبيا ممّن كانوا عالقين في مناطق جنوب تركيا، مبينا أن 15 منهم وصلوا إلى إسطنبول، وعاد بعضهم إلى ليبيا.

وأضاف القليب أنه خرج من المنطقة 4 طلاب، 3 منهم سيصلون غدا صباحا إلى أنقرة حيث تم تجهيز مكانا لهم للإقامة فيما طلب الرابع المغادرة إلى ليبيا.

وأشار القليب إلى عدم وجود إصابات بين الليبيين باستثناء طفل تلقى العلاج وغادر المستشفى سريعا نافيا ما تردد من أنباء بشأن إصابة عائلة في الزلزال.

وبين القليب أن السفارة تواصلت مع طالبين إثنين في منطقة ديار بكر التركية، وسيتم نقلهم إلى مكان مجهز.

ولفت القليب إلى أن أوضاع الجالية الليبية، جيدة، ولا تواجه مشاكل حاليا مبينا أن المنطقة التي ضربها الزلزال بتركيا لا تقيم بها جالية ليبية كبيرة وإنما عدد من الطلاب ورجال الأعمال، وقد أخرجوا منها، ولدى السفارة فريق بالمنطقة لتولي إجلائهم.

وأكد القليب وصول فريق لييي لتقديم المساعدات، يضم 105 أفراد، بينهم 5 طبيبات، مشددا على أن السفارة تواصل العمل على ضمان سلامة كل أفراد الجالية.