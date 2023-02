حمودة: حكومتنا قادرة على إجراء العملية الانتخابية

ليبيا – قال الناطق باسم حكومة تصريف الأعمال محمد حمودة إن ليبيا شهدت تغيير وتجربة كبيرة في مسار التحول الديمقراطي ومخاض عبر سنوات.

حمودة وفي كلمة له خلال الندوة الوزارية “تجارب مراقبة الانتخابات والدروس المستفادة” نقلها المكتب الإعلامي لحكومة تصريف الأعمال، رأى أن العملية الإنتخابية في ليبيا تعد أكبر حدث لوجستي في مرحلة السلم.

وأضاف: “وجود حكومة الوحدة ورئيسها بعقلية منفتحة على تطبيق التقنية بدون تردد يدعم الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي”.

وأشار إلى أن التجارب التي قامت بها اللجنة الوزارية لدعم الإنتخابات تؤكد قدرة الحكومة على إجراء العملية الانتخابية.

وبحسب حمودة، ناقشت الندوة الخبرات المتمثلة في العملية الإنتخابية بمشاركة منظمات محلية ودولية وطرح التجربة الدولية في مراقبة الانتخابات الإلكترونية ومدى جدواها ومصداقيتها والتحديات التي يمكن أن تواجهها.

حمودة ختم: “ليبيا أرض واسعة وقليلة السكان لذلك تعد التجربة الإلكترونية من التجارب المهمة التي يجب أن تتحصل على اهتمام”.

