وكيل وزارة الداخلية يدعو المواطنين بالتعاون مع النقاط الأمنية في بنغازي

دعا وكيل وزارة الداخلية فرح اقعيم، كافة المواطنين بضرورة التعاون مع النقاط الأمنية والتفتيشية، لضبط أصحاب السوابق والمطلوبين على ذمة قضايا لدى النيابة العامة ومراكز الشرطة.

وشدد اقعيم، على عناصر الشرطة بضرورة احترام المواطن فوق أي اعتبار وحسن التعامل مع المارة خلال تأدية مهامهم الأمنية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية هي الجهة التي يقع على عاتقها تأمين المواطن وحمايته.

يشار إلى أن بعض المناطق في مدينة بنغازي تشهد انتشار أمني مكثف منذ الليلة البارحة على خلفية مداهمة أوكار المخدرات وضبط المطلوبين.