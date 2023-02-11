حنيتيش: مداهمة أوكار بوهديمة بداية حقبة جديدة في بنغازي

أشاد الناشط السياسي، الهادي عبدالكريم حنيتيش، العملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمساندة القوات المسلحة في بنغازي لمداهمة أوكار بيع الخمور والمخدرات في منطقتي بوهديمة والوحيشي وضبط كميات كبيرة من الخمور والمخدرات والقبض على العديد من مروجي المخدرات.

وقال “عبدالكريم”، في منشور له بفيسبوك، “بوهديمة هذه الكلمة لطالما استخدمها الإعلام المضاد للتقليل من شأن الأمن في بنغازي، حتى أصبحت معيارا تعاير به الأجهزة الأمنية لما فيها من مجرمين ومروجي مخدرات وحبوب الهلوسة وأصبحت منطقة موبوءة”.

وأضاف، “تأسست هذه الأوكار في فترة الانفلات الأمني بعد 2011 ونمت وكبرت في فترة انشغال الأجهزة الأمنية بمكافحة الإرهاب جنبا لجنب مع القوات المسلحة، وبعد القضاء على الإرهاب في بنغازي أصبح وكر بوهديمة محصنا تماما وأصبح التجار فيه يتمتعون بحصانات عدة”.

وأوضح “لم تكن تلك الحصانات في اعتبار الأجهزة الأمنية والعسكرية إلا الحصانة الاجتماعية، لهذا السبب فقط انتظرت الأجهزة الأمنية والعسكرية طيلة الفترة الماضية لتتحين الفرصة والتوقيت المناسب لاجتثات هذه الأوكار بعد رفع الحصانة الاجتماعية عن بعض المجرمين”.

وتابع، “بمساعدة هيئة الأوقاف تمت توعية الناس بأن خطر هذه الآفة أوصل الضحايا إلى الزنى بمحارمهم والعياذ بالله ، والحمد لله تحركت الأجهزة الأمنية الليلة البارحة وبمساندة وحدات من القوات المسلحة واقتحمت هذه الأوكار واجتثتها تماما، وأعتقد أن هذه العملية ستكون نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة في بنغازي”.